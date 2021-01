annonse

En resolusjon med forslag om å stille president Donald Trump for riksrett er lagt fram for Representantenes hus, som stemmer over det senere i uken, ifølge CNN, sitert av NTB.

I forslaget anklages presidenten for å ha oppmuntret til opprør mot staten, skriver CNN-reporter Lauren Fox på Twitter, som sier at Representantenes hus skal stemme over forslaget senere i uken.

Parallelt med riksrettstiltalen har Husets leder Nancy Pelosi uttalt at hun vil be visepresident Mike Pence erklære Trump uskikket for presidentskapet. I så fall tar Pence over presidentmakten de siste dagen fram til Joe Bidens innsettelse onsdag neste uke.

