Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener «vaksinekjøp er riktig måte å bruke oljeformuen på», melder NRK.

Statskanalen har intervjuet Listhaug, som mener vaksineringen av den norske befolkningen går for tregt.

– Vi er så heldige at vi har et oljefond i Norge, og vi har økonomiske muskler til å kunne bruke i en sånn situasjon. Det er veldig mange i Norge som har betalt en utrolig høy pris, sier hun.

Vil prioritere norske borgere

Sylvi Listhaug mener likevel at folk må vaksineres og at Norge bør skaffe enda flere vaksiner.

– Norge er et rikt land. Vi har et oljefond, vi er i en situasjon der den norske befolkningen må prioriteres av norske politikere. Derfor ønsker vi å se på om flere partier vil være med på å rett og slett pålegge regjeringen å gjøre et framstøt for å få tak i flere vaksiner raskere, sier hun til NRK.

Flere personer skal ha dødd etter å ha tatt coronavaksinen. I forrige uke rapporterte Folkehelseinstituttet at flere personer i Norge døde etter å ha fått coronavaksinen. Også nettstedet ZeroHedge omtalte dødsfallene i Norge.

Det er også rapportert om dødsfall i flere andre land i forbindelse med coronavaksinen. Det er imidlertid høyst uklart hva som egentlig var årsaken til disse dødsfallene.

