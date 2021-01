annonse

Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg mener at regjeringen svikter Oslo. Uten hjelp fra regjeringen vil de ikke nå målet om nullutslipp, mener hun.

– Med denne klimaplanen torpederer regjeringen Oslos klimamål. Vi i storbyene er milevis unna å få den drahjelpen vi trenger for å nå klimamålene våre. De viktigste tiltakene mangler, sier hun til Avisa Oslo.

Fredag la regjeringen frem en ny klimaplan for perioden 2021–2030. Den inneholdt mye, men ikke milliarder til Oslos prosjekt for karbonfangst. Oslo må finansiere avfallsanlegget på Klemetsrud selv. Detter omtaler Berg for et svik. Det samme gjelder utbyggingen av E18 og byggingen av et nytt regjeringskvartal.

– Nesten alle Oslos utslipp kommer fra byggeplassene, veitrafikken og avfallsforbrenningen. Likevel fortsetter regjeringen å bygge ut motorveier inn til Oslo, de vil ikke kreve at statens anleggsplasser i Oslo er fossilfrie eller utslippsfrie, og de vil ikke sikre finansiering til å etablere karbonfangstanlegg på avfallsforbrenningen vår på Klemetsrud, sier MDG-politikeren, og legger til hva hun mener:

– Regjeringen fortsetter også å utvinne olje som før, sier Berg, og kaller klimaplanen et svik mot fremtidens generasjoner.

