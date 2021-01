annonse

NTB melder at gruppeleder Øystein Sundelin i Oslo Høyre trekker seg med umiddelbar virkning etter at et flertall i bystyregruppen fredag gikk inn for å vrake ham.

– Jeg trekker meg. Jeg vil at Oslo Høyre skal ha en åpen og god diskusjon som fordrer at jeg nå setter partiet først og tar mitt navn bort fra bordet. Det er av respekt for Oslo Høyre som har gitt meg så mange muligheter over mange år, sier Sundelin til Dagbladet.

Et flertall av medlemmene i Oslo Høyres bystyregruppe signerte fredag en uttalelse der de ber om at Sundelin vrakes som gruppeleder.

