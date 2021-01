annonse

John Weaver, en av grunnleggerne av en anti-Trump kampanje innenfra det republikanske partier anklages nå for seksuelle tilnærmelser.

Helt siden 2016 var det mange republikanske politikere og strateger som ønsket Trump bort. Mange av dem samlet seg i det såkalte «The Lincoln Project» som ble dannet i 2019 med den uttrykte målsettingen om å hindre hans gjenvalg.

John Weaver uttrykte glede over Trumps tap etter valget.

America is great again. pic.twitter.com/5DtyPTT0Xh — John Weaver (@jwgop) November 7, 2020

Nå har ;Lincoln Project også startet å lage en database over tidligere Trump-lojalister slik at de kan holdes «ansvarlige» i etterkant, skriver RT. Men det slås også tilbake.

Ryan James Girduski, en republikansk meningsbærer, skriver følgende på Twitter;

– Kanskje jeg skulle begynne å snakke om at en av grunnleggerne av Lincoln Project tilbyr jobb som motytelse til sex fra unge menn…hans kone er kanskje interessert,

Maybe I should start talking about one of the founding members of the Lincoln Project offering jobs to young men in exchange for sex… his wife is probably interested https://t.co/vAtUS9aPPl — Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) January 9, 2021

Journalisten Scott Stedman hevder han har sett flere sms-utvekslinger som bekrefter forholdene.

I followed John Weaver when I started my Twitter account. We exchanged messages, I sent him my stories, chatted about Russia, etc. He wrote a blurb for my book. — Scott Stedman (@ScottMStedman) January 10, 2021

I don't owe you guys anything but here. pic.twitter.com/qFlkUtxelX — Scott Stedman (@ScottMStedman) January 10, 2021

Since posting this thread 25 minutes ago, I've gotten multiple DMs of people telling me they experienced this (and worse). — Scott Stedman (@ScottMStedman) January 10, 2021

Flere Twitter brukere har hengt seg på.

People are coming forward to allege Lincoln Project co-founder John Weaver is a sexual predator who has preyed on young men. What do @stuartpstevens, @TheRickWilson and @gtconway3d have to say about that? After all, they are very concerned with public morality and decency. https://t.co/VegIVBQoXZ — Pedro L. Gonzalez (@emeriticus) January 10, 2021

