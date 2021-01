annonse

annonse

Nå har kritikken mot at Resetts redaktør dukket opp på NRKs tv-skjermer nådd Kringkastingsrådet.

Kampanje skriver at Lurås’ opptreden «i beste sendetid, fikk mange til å se rødt.»

Kritikken lot heller ikke vente på seg på Twitter.

annonse

– Dagen etter at konspirasjonsfanatikerne gikk amok i USA får Resett taletid på #nrkdebatt Slik reklame kan knapt kjøpes. Akkurat nå som vi nesten glemte dem, skrev forfatter, skribent og journalist Linn Stalsberg på Twitter.

Resett har tidligere skrevet om Stalsberg.

Nå har episoden motttatt 15 klager hos Kringkastingsrådet. Det opplyser rådssekretær Erik Skarrud til Kampanje.

annonse

– Det er svært betenkelig å slippe til denne typen deltakere, når det finnes god forskning på området om at man IKKE skal gi slike holdninger en plattform, skriver en av klagerne.

– Hele seansen ble i det hele tatt en gedigen blemme for NRK; spesielt fordi NRK ikke er en privataktør, og som derfor burde holde seg for god til å fullstendig gruslegge det som burde vært en seriøs debatt; ved å (nok en gang) invitere det åpenbart mest tabloide valget de kunne komme med, skriver en annen.

Har forsvart avgjørelsen

Nyhetsredaktør Knut Magnus Berge i NRK svarte slik på kritikken som kom mot programmet forrige uke:

– Det er en kjensgjerning at svært mange norske Trump-tilhengere har funnet et tilhold hos Resett. Derfor mente vi det var riktig å konfrontere Resett etter det som skjedde i kongressen i USA på onsdag. Det gjorde vi, og vi satte Lurås under debatt med en representant for norsk venstreside, Mimir Kristjansson, sier Berge.

Programleder Fredrik Solvang fikk så mye kritikk på Twitter at han endte opp med å slette kontoen sin. Han omtalte kritikerne som en «intens mobb».

annonse

– Absurd

Helge Lurås sier i en kommentar til Resett at forsøkene på å kneble stemmer man ikke liker er en trussel mot demokratiet og helt sentrale friheter og utestengningskulturen har kommet langt i Norge.

– Jeg var ukentlig gjennom flere år gjest i norske medier, inkludert på NRK. Hvis folk nå i 2021 ikke tåler å høre hva jeg har å si, bør de oppsøke terapeut, sier Lurås.

Han omtaler videre oppstyret som «absurd», men sier han ikke er overrasket.

– Allerede i 2018 ble jeg et symbol for denne venstreradikale mobben som ønsker å utestenge alle stemmer som ikke er enige med dem selv. Den gang var det Klassekampen som ble kritisert for å invitere meg til debatt.

Lurås sier han imidlertid ikke er overrasket.

– Jeg har nettopp skrevet en bok hvor dette fenomenet står sentralt, sier han. – Årevis med tendensiøs ideologisk påvirkning gjennom utdanningssystemet og media har lagt til rette for denne utfrysningskulturen.

I en kommentarartikkel på Resett søndag omtaler Lurås utestengningen av Donald Trump fra Twitter og Facebook som et «eksempel som skal trues oss alle til konformitet.» Artikkelen har allerede fått over 2000 reaksjoner på Facebook og mer enn 275 kommentarer på Resett.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474