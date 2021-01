annonse

annonse

USAs president Donald Trump har lagt ut meldinger på den sosiale plattformen Gab, en profil som fremdeles er aktiv etter utestengelsen på Twiiter.

Presidenten har hatt en profil hos Gab siden 2016, men han har vært aktiv hele tiden. Etter at han ble kastet ut av twitter har mange funnet Trump på den alternative sosiale plattformen som flere strømmer til.

I en ny melding skriver Trump at han ikke vil være tilstede under den neste innsettelsen av en ny president i landet.

annonse

– Til alle dere som har spurt, jeg vil ikke være tilstede under innsettelsen den 20.januar, skriver Trump på Gab.

På Trumps Gab-profil kan man også finne de over 2000 siste meldingene som ble slettet fra Twitter.

annonse

Gab er et sosialt medium, laget for å være et alternativ til blant annet Facebook, Twitter og Reddit. Brukerne på nettstedet kan lese og skrive meldinger på opp til 300 tegn, såkalte «gabs». Tjenesten er uten reklame og er finansiert gjennom donajsoner og avgifter på premiumtjenester, skriver Wikipedia.

Les også: Trump vurderer å lansere Twitter-konkurrent etter utestengelsen

Enorm trafikk

Den sosiale plattformen er blitt veldig populær de siste dagene etter at flere tusen twitter-kontoer er blitt sperret. Det toppet seg da Trump ble kastet ut fredag. Siden den gang har Gab hatt opp mot 25 millioner brukere online, melder Breitbart. Det er usikkert om Trump vil fortsette å legge ut meldinger på Gab eller bygge sin egen plattform.

Traffikken har ført til at Gab laster sent. De melder imidlertid at de jobber på spreng for å fikse hastigheten.

En av den mest populære konservative stemmene på twitter og Youtube, Mark Dice, har sagt til sine følgere at han kommer til å bruke Gab oftere.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474