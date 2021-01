annonse

Fredag besluttet Twitter at Donald Trump mister sin konto og stenges ute på livsstid. Presidenten hadde da over 75 millioner følgere. Nå reagerer mange på det de mener er dobbeltmoral fra Twitter.

– Etter nøye gjennomgang av nylige tweets fra kontoen @realDonaldTrump og konteksten rundt disse, særlig hvordan de mottas og tolkes på og utenfor Twitter, har vi permanent suspendert kontoen på grunn av risikoen for ytterligere oppildning til vold.

Slik lød Twitters begrunnelse for å sparke Trump ut fra den populære plattformen.

Tidligere samme dag ble både Lin Wood, Sidney Powell og Michael Flynn bannlyst fra Twitter. Flere andre konservative stemmer, som Steve Bannon, er tidligere kastet ut.

Twitter suspenderte Trump etter det Fox News beskriver som to «tamme» tweeter om at han ikke kom til å delta på Joe Bidens innvielse 20. januar. Til dette responderte Twitter:

– Disse to tweetene må sees i sammenheng med øvrige hendelser i landet og med måten presidentens uttalelser kan mobilisere publikum, inkludert oppildne til vold, så vel som i konteksten med mønsteret i oppførselen fra hans Twitter-konto de siste ukene, skrev selskapet og videre:

– Etter å ha vurdert språket i disse tweetene opp mot vår policy mot forherligelse av vold, har vi bestemt at disse tweetene bryter med retningslinjene om forherligelse av vold, og brukeren @realDonaldTrump blir med umiddelbar virkning suspendert fra tjenesten.

I månedsvis har det kommet kritikk fra republikansk hold om at Twitter og Facebook, foruten andre store selskaper som Google, har en agenda mot konservative stemmer.

Fox News har laget en artikkel som fokuserer på hvilke typer som får skrive fritt på Twitter. De har bare et lite utvalg av det de kaller «noen av verdens mest hatefulle og farlige stemmer», men det er illustrerende nok.

På listen er blant annet Irans øverste leder, Ayatolla Ali Khamenei, som opererer helt fritt på Twitter.

The Islamic Republic of Iran will never forget the martyrdom of Hajj Qasem Soleimani and will definitely strike a reciprocal blow to the US. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) July 21, 2020

I en tweet som fortsatt står fra 2018 kaller han Israel en «ondartet kreftsvulst i Vest-Asia som må bli fjernet og utryddet».

Our stance against Israel is the same stance we have always taken. #Israel is a malignant cancerous tumor in the West Asian region that has to be removed and eradicated: it is possible and it will happen. 7/31/91#GreatReturnMarch — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 3, 2018

Og mens Twitter og Facebook går hardt etter personer og enheter som sprer såkalt «falske nyheter» om coronaviruset og COVID-19-vaksinene, kan enheter i andre land gjøre det samme uten konsekvenser. Fox News nevner den statskontrollerte avisen Peoples Daily i Kina, som i november tvitret følgende:

– Alt tilgjengelig bevis tilsier at Covid-19 ikke startet i Wuhan i Sentral-Kina, men kan ha kommet til Kina fra importert frossenmat.

Twitter sa til Fox News at de skulle undersøke tweeten, men den står fortsatt der, og da uten noen form for merking eller flagging av at informasjonen er omstridt. Slik flagging ble Donald Trumps tweets kontinuerlig gjenstand for.

All available evidence suggests that #COVID19 did not start in central China’s Wuhan, but may come into China through imported frozen food products and their packaging: experts https://t.co/PPakQ6vJzW pic.twitter.com/540HQNrrr1 — People's Daily, China (@PDChina) November 25, 2020

En tweet fra den kinesiske ambassaden i Washington om uigurenes situasjon ble første vurdert av Twitter til å ikke bryte med retningslinjene, på tross av at den snakket varmt om det de fleste oppfatter som rene konsentrasjonsleire satt opp i Vest-Kina.

– Studier viser at i prosessen med å utradere ekstremisme, ble sinnene til uigurske kvinner i Xinjiang frigjort, og likestilling og reproduktiv helse ble promotert, slik at de ikke lenger er babymaskiner. De er trygge og uavhengige, ble det hevdet i tweeten.

En talsmann for Twitter skal gjentatte ganger ha sagt at tweeten ikke brøt med retningslinjene, men sent fredag kveld var den likevel borte, skriver Fox News.

Fox News nevner også at folk som Venzuelas diktator Nicolas Maduro, O.J. Simpson, som drepte sin eks-kone og hennes elsker, den «hvite nasjonalisten» Richard Spencer og antisemitten Louis Farrakhan fortsatt har Twitter-kontoer.

Men altså ikke Donald Trump.

