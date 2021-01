annonse

Deutsche Bank Research skriver i en analyse at EU selger det grønne skiftet til befolkningen på uærlig vis. Den store risikoen for velferden, det økonomiske systemet og demokratiet bør ikke stikkes under stol, skriver seniorøkonom Eric Heymann.

Analysen er omtalt av The Global Warming Policy Forum.

Ifølge analysen kan EUs plan om et klimanøytralt Europa innen 2050 føre til en gigantisk krise med tap av både velferd og arbeidsplasser. Og den vil ikke kunne gjennomføres uten en viss grad av diktatur.

Heymann finner det betenkelig at planen ensidig lanseres som en «ny vekststrategi» som vil skape et «rettferdig og blomstrende samfunn»: – Det ser bra ut på papiret, men klimanøytralitet krever at Europas økonomiske, politiske og juridiske systemer endres fundamentalt, skriver han.

Foreløpig er de store konsekvensene av EUs klimaagenda for dagliglivet relativt abstrakte, og for de fleste fortsatt akseptable. Men snart vil det kreves drastiske inngrep innen bl.a. transport, størrelsen på boliger, oppvarming og matvaner.

Heyman mener slike store inngrep og restriksjoner uunngåelig vil føre til «massiv politisk motstand». Den vil finne folkelig støtte, og kan også medføre ytterligere polarisering innen EU.

Hvis EU skal gå foran, vil det kreve at karbonprisen øker raskere enn ellers i verden. Det vil ramme konkurranseevnen til energikrevende industri. Massive subsidier er neppe økonomisk holdbart i lengden.

I en ærlig diskusjon må vi innrømme at hver euro brukt til klimapolitikk ikke lenger kan brukes til annet, f. eks. utdanning, forskning, helsevesen, digital infrastruktur eller pensjoner.

EU-kommisjonen har lansert planer om karbontoll som svar på konkurransespørsmålet. Heymann finner det vanskelig å tro at de land som rammes ikke vil svare med mottiltak.

