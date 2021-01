annonse

Menn og kvinner fra de ekstremistiske grupperingene Antifa og Black Lives Matter trakkaserte og angrep en kvinnelig journalist i New York.

BLM og Antifa avholdt en demonstrasjon i New York søndag. De ropte «disse jævla gatene tilhører oss» mens de marsjerte gjennom byen, melder Breitbart.

Noen få journalister hadde møtt opp for å rapportere om demonstrasjonen. En kvinnelig journalist ble til slutt omringet av den voldelige mobben og angrepet av både menn og kvinner.

Footage caught across of when I was trying to get away, and I’m screaming to get off me, they hitting me with the umbrella and then knock my equipment, when I picked it up they smashed the egg and hit me in the head, then knocked my phone off. #BLM #Antifa #TrumpSupporter #NYC pic.twitter.com/JOh3t2QGeM

— Polish American Brotherhood (@PoAmBrotherhood) January 10, 2021