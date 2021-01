annonse

Hvis du mener og sier offentlig at andres meninger er så motbydelige at de ikke burde få ytre seg på felles plattformer som NRK, så er du en foraktfull hater.

Det har rast en utveksling på Twitter og kommet klager til Kringkastingsrådet fordi jeg var invitert til NRK Debatten. Jeg har tykk hud og er vant til det, så det går ikke inn på meg. Men det er på tide vi henger bjelle på katten.

Et medlem av redaktørforeningen, Harald Klungtveit, kommenterer min opptreden på NRK med å skriver på Twitter at «de rasistiske og anti-demokratiske økosystemene på nettet krever langvarig research, konfrontasjon og grundig bearbeidede artikler/innslag. Å invitere disse folkene til direktesendte «dueller» er ren PR for dem, hver gang.»

Andre henger seg på og omtaler meg som «grums», «nazi» og «høyreekstrem». Og simpelthen bare det å lage bråk om at jeg slipper til, indikerer en nedlatende holdning og forakt som i seg selv må kunne omtales som hatefullt. For eksempel forfatteren Linn Stalsberg som skriver følgende:

– Dagen etter at konspirasjonsfanatikerne gikk amok i USA får Resett taletid på #nrkdebatt Slik reklame kan knapt kjøpes. Akkurat nå som vi nesten glemte dem.

Eller en tidligere Frp-politiker, Trond Birkedal, som kalte meg en «uetterettelig, marginal rasist».

Består de «jødetesten»?

Disse menneskene, som Fredrik Solvang så korrekt beskrev som en «intens mobb», har som sitt utgangspunkt at jeg er et dårlig menneske, et skadelig menneske som man vil ha fjernet. Det er de samme menneskene som kan få seg til å komme med den såkalte «jødetesten». La oss bruke jødetesten på Linn Stalsberg:

– Dagen etter at konspirasjonsfanatikerne gikk amok i USA får jødene taletid på #nrkdebatt Slik reklame kan knapt kjøpes. Akkurat nå som vi nesten glemte dem, skriver forfatter, skribent og journalist Linn Stalsberg på Twitter.

Og Harald Klungtveit: «Å invitere jødene til direktesendte «dueller» er ren PR for dem, hver gang.»

Og jødetesten her er faktisk relevant. For på samme måte som nazistene pekte ut jødene mellomkrigstiden som underlegne mennesker som ikke var som dem selv, så bryr heller ikke vårt tids totalitære krefter som om sannheten eller fakta. De bestemmer seg bare for hvem fienden er og gir ham den karakteristikken som gjør demoniseringen legitim.

Å kalle noen rasist når de ikke er det, er en ondsinnet løgn. Og dette er mennesker som vet at jeg er sammen med en norsksomalisk jente. Og i Resett har vi både ikke-norske og transseksuelle ansatt. Vi er ikke rasister eller fordomsfulle, men de beskylder oss for det likevel.

Fredrik Solvang forsøkte å forsvare seg på denne måten:

– Jeg forstår mange avskyr at Helge Lurås ble invitert til #nrkdebatt, jeg skjønner kritikken. Vi mente det var riktig å spørre hvorfor det fins mange Trump-tilhengere og stor mistro til pressen også i Norge. Når delsvaret er Resett, ble han invitert til konfrontasjon med @mimirk, skrev Solvang.

Beklager, Fredrik Solvang, men det er for feigt. Her sier du egentlig at mobben har rett i sin beskrivelse av meg. At jeg er et avskyelig menneske. Men du sier at du som journalist har et ansvar for å inviterer avskyelige mennesker når det er journalistisk relevant.

Og nyhetsredaktør Knut Magnus Berge i NRK svarte slik på kritikken som kom mot programmet forrige uke:

– Det er en kjensgjerning at svært mange norske Trump-tilhengere har funnet et tilhold hos Resett. Derfor mente vi det var riktig å konfrontere Resett etter det som skjedde i kongressen i USA på onsdag. Det gjorde vi, og vi satte Lurås under debatt med en representant for norsk venstreside, Mimir Kristjansson, sier Berge.

Heller ikke Berge irettesetter kritikerne for å ha foraktfulle holdninger overfor en enkeltperson eller et miljø av lesere på Resett. Og ved å tie om det, samtykker man.

De nye fascistene

Om man tar «jødetesten» på det denne venstreradikale mobben gjør, eller om man ser hvordan de ønsker en totalitær kontroll og presser og hyller private selskaper for å utstenge (Twitter, Facebook, Google) eller går etter private annonsører for å boikotte folk og bevegelser de ikke liker, så har det de gjør tydelige fascistiske trekk. For samarbeidet mellom stat, næringslivet og en mobb i gatene var nettopp et trekk ved den korporative fascismen i særlig Italia, men også i Tyskland.

Og slik både Hitler og Mussolini utpekte fiender, gjør dagens (proto)-fascister det samme. Sitatet som feilaktig er knyttet til Churchill, er talende for det som skjer «The fascists of the future will call themselves anti-fascists.» (Fremtidens fascister kommer til å omtale seg som antifascister.) Og det er nettopp det vi ser med selvutnevnte «antirasister» og «antifascister».

Jeg tror det er mange som reagerer på kravene fra mobben om å utestenge. Disse kravene setter begrensinger på journalister som Fredrik Solvang og Knut Magnus Berge. Og jeg tror faktisk ikke at de liker det. De ville gjerne hatt frihet til å inviterer folk som meg oftere. I all beskjedenhet har jeg interessante meninger og utfordrer konsensus, slik blir det gode debatter og dynamikk ut av. Det er både underholdende og stimulerende. Det var en grunn til at jeg var ofte på TV inntil noen fikk mulighet til å definere eg som ond og avskyelig.

Men Solvang og Berge kommer ikke til å få profesjonell fred med en slik feig tilnærming som de har. Så lenge de lar det stå uimotsagt at Resetts lesere og jeg er motbydelige rasister, kommer mobben til å kunne sitte på sin moralsk høye hest og lage oppstyr og scener hver gang jeg dukker opp.

Jeg nøler ikke med å fortsette analogien til mellokrigstiden. Det var de mange vanlige tyskere som ikke protesterte som var med å bidra til nazistenes maktovertakelse.

Kjære norske mediekollegaer, og det inkluderer deg, Fredrik Solvang: Det er på tide at dere tar et oppgjør med de virkelig antidemokratiske kreftene i samfunnet vårt og begynner å omtale dem som de hatefulle menneskene de faktisk er.

Hvis det er noen dere burde reagere på at fikk taletid til å spre sitt hat og sine fordommer mot navngitte borgere i dette landet, så er det dem.

