Pierre de Villiers kalles Frankrikes «favorittgeneral». Han var forsvarssjef for Macron til han ble sparket i 2017. Macron og hans rådgiver, gymnaslæreren, tåler ingen motsigelse i egen regjering og ingen konkurranse fra ministrene når det gjelder popularitet.

Generalen er ingen hvem som helst og tåler det meste. Han fikk enorm applaus fra en stor folkemengde da han spaserte ut av Elyséepalasset etter å ha takket for seg. Den tidligere forsvarssjefen har nettopp publisert sin tredje bok, «Balance is Courage». Den pensjonerte generalen setter salgsrekorder i det franske bokmarkedet med flere hundre tusen solgte bøker. Det interessante er at litteraturen er blitt generalens viktigste våpen. Som kjent har det skrevne ord alltid vært nært knyttet til Frankrikes skjebnetimer.

I sin siste bok beskriver han et dypt splittet Frankrike som trues av indre spenninger som nærmer seg et kritisk punkt. Hvis landet fortsetter som nå, er borgerkrig et uunngåelig resultat. Han spør hvorfor det franske folks frihet begrenses samtidig som samfunnet ikke stenger moskeer hvor imamer i praksis er hatpredikanter. Det er hasard å fortsette med innvandring fra muslimske land samtidig som man ser at muslimske innvandrere begår terror på fransk jord, mener han. Samfunnet kan opptre resolutt i møte med en epidemi, så hvorfor ikke mot en fiende? Spør han.

Generalen etterlyser en klar strategi, og er ikke i tvil om at svaret også er militært:

– Det vi må gjøre er å mobilisere motstand. Vi er i krig. Og må ta lærdom av det som skjer. Terror er den brutale virkeligheten som rammer nasjonen og som ikke bare forsvinner av seg selv.Han etterlyser også militær kompetanse.

– Vi er en rettsstat men bruker ikke loven til å beskytte vårt eget folk. Vi tar ikke lærdom om krig fra de som kan krig, nemlig det militære. Folket må beskyttes og det gjøres mest effektivt ved regulering av innvandring fra muslimske land. Barbariet ønsker å utrydde vårt samfunnssystem og erstatte det med sharia. Når en lærer halshugges på åpen gate for å ha undervist om ytringsfrihet, må man forstå at landet befinner seg i en krigstilstand.

Mange franskmenn ser Pierre de Villiers som en fremtidig leder. Det som er sikkert er at hans popularitet og folkelig appell stiller Macron helt i skyggen.

