La oss bare si det som det er: Det første menn gjør når de ser på en dame er nettopp å tenke på om de ønsker å ha sex med vedkommende.

Et par år tilbake gikk en kjendis ut med at det første en mann tenkte når han så en dame var om han ville ha sex med vedkommende eller ikke. Det ble oppstuss i MSN, og saken ble raskt parert og parkert gjennom intervjuer av et par myke menn hvor påstanden ble tilbakevist.

Damer derimot har helt andre verdier. Nærhet, stabilitet, omsorg er det som preger deres valg. Hadde det ikke vært slik hadde tilfeldig sex vært gjenstand for tidenes inflasjon.

Evolusjonen

De siste 50-60 årene har det fungert stadig bedre for enslige damer å få barn. Denne tidsepoken reflekteres i et samfunn preget av demokrati, stabilitet og materiell overflod.

Fra menneskets vugge og frem til midten av forrige århundre var livet preget av det motsatte med sult og utrygghet. Et liv med knapp tilgang på ressurser er ikke egnet for enslige damer. Langt mindre enslige damer med barn. De som endte i uløkka hadde svært mørke fremtidsutsikter for seg selv og sitt barn. Raske giftemål eller prostitusjon ble utveien for de fleste. I dag har vi NAV, barnehager og et mye bedre tilpasset arbeidsliv.

Menn derimot har alltid hatt lite å tape ved å ha uforpliktende sex.

Dermed har evolusjonens elver gravd ut forskjellige egenskaper hos menn og kvinner.

Frihet uten grenser

Vi lever i en tid med overflod. Dette gjelder også medisinen. Ny teknologi frigjør kvinnen fra mannen også når det gjelder det å få barn. Kravene fra feministene går hånd i hånd med teknologien.

Reaksjonære lesber som Anette Trettebergstuen, i mine øyne et kortlivet produkt av samtiden, danner ytre flanke på feministsiden der menneskers rettigheter i det å få barn totalt frikobles fra mann og kone begrepet. Abortgrenser er til for å skyves. Konsekvenser for barna er det siste disse bryr seg om.

Familiebegrepet blir stadig mer komplisert. Der man tidligere på en enkel og naturlig måte snakket med barna om dette, bør man nå vente med til de er nesten voksne i redsel for å forstyrre barnets utvikling av et sunt og naturlig forhold til sex og samliv.

Tilbake til steinaldern

Vi mennesker forbruker. Mye. En kraftig økende menneskepopulasjon på en allerede overbefolket klode.

Dette i kombinasjon med det universelle og biologisk nedfelte jaget på stadig mer er nå i ferd med å ødelegge hele grunnlaget for overfloden vi i dag opplever.

Dessverre kommer det en tid der naturressurser er forvitret, forsøplet og forbrukt i en skala hvor ikke bare ledigheten rår men hvor også Europa begynner å sulte. Den naive forestillingen til klimafantastene holder ikke. På langt nær. Skipet synker. Det er dagen da feminismen forsvant. Ingen vil lenger snakke om overflodsfenomener som kunstig befruktning, abort i uke 18 og nye kjønn. Verden vil igjen bli farlig og utrygg. For de som tør få barn vil kjernefamilien få sitt tilbaketog.

Den dagen blir mannen igjen en mann og damen igjen en dame.

