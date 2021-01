annonse

Henrettelsen av amerikanske Lisa Montgomery, som ble dømt til døden for å ha drept en gravid kvinne og skåret barnet ut av magen hennes i 2004, er utsatt.

Montgomery skulle etter planen henrettes tirsdag i et fengsel i Indiana, skriver NTB.

Dommer James Hanlon innvilget mandag utsettelsen.

– Det finnes rikelige bevis for at Montgomerys mentale tilstand er så fjern fra virkeligheten at hun ikke forstår myndighetenes grunnlag for å henrette henne, skrev dommeren i avgjørelsen.

Det er nesten 70 år siden forrige føderale henrettelse av en kvinne i USA.

