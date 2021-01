annonse

Trump gjorde Twitter-eierne rike. Mandag morgen sank aksjekursene 10 prosent, synker aksjekursene etter at de sparket ham ut av plattformen.

– Trump brukte ikke Twitter, det var de som brukte han til å tjene penger – akkurat som de gjør med alle andre, skriver Douglas Murray i Daily Mail.

Det må ha vært en økonomisk drøm for Twitter at USAs president Donald Trump valgte deres produkt. I 2015 mistet de millioner av følgere og aksjekursene sank i 2016. Så kom Trump.

Han hadde 88 millioner følgere, og var dermed blant de seks største. Når han skrev noe så ble det store oppslag i gammelmedia. De generte ikke bare reklameinntekter, men også en bred eksponering for produktet Twitter.

Trump hoppet bukk over gammelmedia og de ble hensatt til å videreformidle det han skrev. Det måtte ha vært et sårt punkt for journalistene, at de ble parkert. Som rutine lot de seg sjokkere av hva han skrev, og videreformidlet hans twittermeldinger. En slik reklame for produktet Twitter er uvurderlig.

At de nå stenger han ute er bare business as usal, han tapte presidentvalget og er på vei ut av Det hvite hus. De trenger han ikke lenger. Det er bedre økonomi å toe sine hender og fremstår som ansvarlige. Da kan de beholde den markedsposisjonen de har opparbeidet, ved Trumps hjelp.

Er slik at Big Tech har makten over selv USAs president, har det blitt slik at verdens styres av noen få rike menn. At det er de som bestemmer hvem som blir valgt til president. For noen år siden ville dette ha virket absurd. Men nå er USAs president utestengt fra deres produkter. Gammelmedia som liker å titulerer seg som vaktbikkjer er enig med Big Tech, og videreformidler ukritisk hva presidentens motstandere sier. Det ropes om avsettelse og riksrett.

Men det er helt taust fra Det hvite hus, Twitter trenger ikke Donald Trump lenger. Men nå som Trump går til konkurrenten Parler, da går Big Tech sammen for å blokkere konkurrenten.

