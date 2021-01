annonse

– Bilisme og vedfyring kan sammenlignes med corona, skriver fylkestingsrepresentant Pauline Tomren.

Hun er kritisk til oppfordringer om at flere bør kjøre bil for å unngå corona-smitte.

Tomren viser til at svevestøv fra biler og vedfyring gjør at det blir farleg for mennesker med underliggende sykdommer å puste utendørs.

– Vi viser solidaritet med de som har underliggende sykdommer ved å holde coronapandemien i sjakk. Bør vi ikke utøve den samme solidariteten for di 790.000 menneskene som dør for tidlig av luftforurensing i Europa hvert år? spør hun retorisk i BT.

Hun skriver at hun har tillit til at byrådet i Bergen nå gjør det de kan for å stanse dødsfall, enten det er på grunn av pandemi eller luftforurensing.

Å be oss om å velge mellom å håndtere luftforurensing og coronaepidemien ved å sette bilisme opp mot kollektivreising, er som å be oss om å velge mellom pest eller kolera, konkluderer hun.

