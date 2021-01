annonse

Donald Trump er kastet ut på livstid fra Twitter, Facebook, Instagram og Reddit. Det innevarsler en ny æra, sier tidligere Google-konsulent.

I 1996 fikk sosiale medieselskaper en unik beskyttelse i lovverket mot søksmål, den såkalte Section 230. Den bestemmelsen sier at plattformtilbydere ikke skal holdes som ansvarlig utgiver av materiale som andre har lastet opp.

«no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider.»

Det skiller dermed Facebook og Google fra alminnelige redaktørstyrte medier, som kan bli saksøkt.

Men med den økende sensuren og begrunnelsene som blir gitt om skadelig innhold, så anerkjenner Twitter, Facebook og de andre at de faktisk har et slikt redaksjonelt ansvar på sine egne plattformer. Det må få konsekvenser for Section 230, sier Joe Toscano. Han jobbet tidligere for Google og er sentral i Netflix-documentaren The Social Dilemma.

– Jeg mener det faktum at disse selskapene har fjernet Trump beviser at de nå erkjenner at de er ansvarlige for innhold og at det er på tide å snakke om Section 230, sier Toscano til Fox News.

Han mener videre at dette er «begynnelsen på fallet til sosiale medier slik vi har lært å kjenne dem.» Han mener lovgivere kommer til å følge opp sine planer om å endre Section 230, og dermed er slusene åpne for massive søksmål. Det er også spørsmål om lovgivingen mot monopol («anti-trust»).

Toscano sier det er en rekke entreprenører som jobber med nye plattformer av sosiale medier som bedre legger til rette for ansvarlig innhioldskontroll. Han sier noe kommer til å lykkes, slik Facebook i sin tid utkonkurrerte MySpace.

