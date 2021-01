annonse

annonse

Det pågår en fryktelig brutal kamp om demokrati og ytringsfrihet i våre dager. Kampen startet ikke med Donald Trump, men har pågått i årevis rundt viktige spørsmål i samfunnet vårt, og frontene har blitt steilere og steilere.

Det vi nå er vitne til er at sterke digitale krefter i USA tar på seg oppgaven med å sortere hva som er viktig for demokratiet å få uttrykt og hva som ikke er det.

Ikke bare skjer dette i USA, men det rammer reelt sett hele verden.

annonse

Sammen med hovedstrømsmediene, som etter min oppfatning har det aller største ansvaret for den desinformasjonen vi konstaterer flyter inn over oss dagstøtt, har de store teknologiselskapene med åpenbar woke-attityde bestemt seg for hva vi skal få lov til å få av informasjon og hva vi skal kunne dele med oss av informasjon.

Les også: Trump utestengt fra Twitter – nå har han funnet en annen plattform å legge ut meldinger

Artikkelen fortsetter

annonse

Stjeler demokratiet

For at demokratiet skal fortsette å fungere, må man ha et reelt demokrati vil mange hevde.

Reelt demokrati forutsetter at man har ytringsfrihet, meningsfrihet og tankefrihet. Hvis du prøver å fjerne det fra store deler av befolkningen er dette ikke lenger et demokrati.

Når Facebook, Twitter etc. tar på seg ansvaret for «å forsvare demokratiet» er det altså det stikk motsatte de gjør.

Når norsk og utenlandsk presse hevder at det som nå pågår av sensur, ikke bare av USAs president – men som har rammet millioner av mennesker tilsynelatende selektivt er helt greit og nødvendig, da har ikke bigtech og pressen forstått hva demokrati egentlig er.

Hvis man ser på dette med frie ytringer som en trussel, da har dagens mennesker store problemer og mange skjønner det dessverre ikke selv.

annonse

Meningstyrrani på flere nivåer

Midt oppe i alt dette store meningstyrraniet, der bigtech stenger meninger fra millioner av mennesker verden over mens pressen selv tilsynelatende mener at «litt valgjuks og sensur må vi tåle for å bli kvitt Trump», finner vi det «lille meningstyranniet».

Det lille foregår ved at noen tar kontakt med en av dine kjære for å fortelle at de meningene du serverer, selv om de de facto er sanne og ektefølte, ikke er ønsket og at vedkommende finner grunn til å fortelle dine nærmeste om at de har måttet slette deg som Facebook venn.

Dette gjør noe med dine nærmeste, og det sås dermed tvil om du er en etterrettelig person, en sannferdig og troverdig person eller ei, fordi du har andre meninger og kanskje annen retorikk knyttet til visse saker enn det mainstream media serverer så tendensiøst.

Personlig får jeg sterk sorg av at man på denne måten forsøker å påvirke mine nærmeste, når man enkelt og greit kan slette meg fra Facebook og dermed slippe unna de meningene jeg serverer.

Den litt større utgaven av «det lille meningstyrraniet» er når noen tar kontakt med arbeidsgiveren din, nabolaget ditt eller foreningen du er medlem av, for å så tvil om deg som person. Noen ganger benevnes du som fascist, islamofob, nazist, innvandringsfiendtlig, fremmedfiendtlig eller høyreekstremist.

Både det lille, det litt større og det gigantiske meningstyrraniet har som formål å knuge deg og å få deg til å holde kjeft, slik at ikke de aksepterte meningene fra visse politikergrupper eller medier skal bli rokket ved.

Uansett forsvinner ikke folks stemme helt bare fordi man er midlertidig stengt ned og utsatt for hets og press. Heller vil jeg si at de som heier på slikt tar en stor risiko, fordi situasjonen kan bli langt verre totalt sett, når man kveler alle offentlige kanaler for enkeltes synspunkter.

Les også: Han skal «forsvinne»: Big Techs angrep på Donald Trump er eksemplet som skal true oss alle til konformitet

Artikkelen fortsetter

10. mai 1933. Ett av nazistenes bokbål. Nazistene ville rense tysk kultur for skadelig litteratur. Foto: NOVOSTI/ NTB

Minner om nazistenes bokbål

annonse

Det som skjer i vår tid minner meg om Hitler-Tyskland og nazistenes bokbål, når nå alle store sosiale medier, visse politiske grupperinger og mediene i våre dager jakter «høyreekstreme» meninger.

Venstre-sidens meninger blir behandlet med silkehansker selv når de egentlig er ekstreme, for eksempel det å ønske og innføre et sosialistisk diktatur.

De tradisjonelle mediene har mye skyld i situasjonen ettersom de lenge har tatt en partipolitisk stilling, og det er stadig mer agendajournalistikk vi observerer og dessverre ser dette ikke ut til å ta slutt.

Jeg kom i tanker om dette etter en personlig hendelse nylig, og at jeg i dag ser en virkelig frihetskjemper, Cemal Knudsen Yucel, formidle sine meninger om det som pågår av deplatforming for Trump og andre, og jeg er så inderlig enig med Cemal når han skriver:

«Interessant nok, for mange liberale er det helt greit at Facebook, Twitter, Google og andre store teknologiselskaper oppfører seg som, og tar over rollen som statsadvokat, aktor, jury og dommer.

Hvorfor trenger vi lov og orden når vi har de store teknologiselskapene i utgangspunktet?

Hvorfor trenger vi å forsvare ytringsfriheten når ytringsfriheten faktisk betyr at noen store sjefer som vet bedre enn oss har rett til å bestemme hva som er rett og hva er galt å si for oss?

Historien glemmer ikke!»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474