Har tatt helt av.

Et opprop sirkulerer nå påinternett mot regjeringens planer om å forby salg av nye bensin- og dieseldrevne biler innen 2025. Oppropet ble opprinnelig lansert for to år siden, men ble delt på nytt på sosiale medier 10. januar og har siden tatt helt av.

Ved 18-tiden tirsdag hadde nesten 40.000 nordmenn signert teksten.

Her er hele teksten i oppropet,sendt til storting og regjering.

Vil vi at “stortinget” skal få gjennomslag for “forbud mot salg av personbiler med bensin og diesel fra 2025? Vil vi at Norge, som en olje og gass produserende nasjon skal undergrave sin største virksomhet, den virksomheten som er grunnlaget for den velferd vi har i dag? Er vi villige til, atter en gang, å se på at “stortinget” med sine ambisiøse mål, skal sette arbeidsplasser, kjøpekraft og velferd i fare? Er det riktig at vi, Nordmenn, skal straffes med høgere kostnader, lavere kjøpekraft, tap av arbeidsplasser og velferd, fordi “stortinget” mener vi må redde hele verden?

Hvis du ser sammenhengen her og er enig i at vi må prøve å stoppe denne galskapen, ber jeg deg om å være med på og dele denne underskriftskampanjen:

“Nei til forbud mot nybilsalg av bensin og diesel biler fra 2025”

