USAs president Donald Trump talte torsdag kveld norsk tid i Alamo i Texas, nær muren han har fått oppført mot grensen til Mexico.

– Ytringsfriheten er under angrep som aldri før, sa den snart avtroppende presidenten om utrenskningen av konservative fra sosiale medier som YouTube, Twitter og Facebook.

I talen beklaget han ifølge The Guardian at en «mobb» stormet Kongressen i Washington D.C. forrige uke og ga uttrykk for sin respekt for USAs «historie og tradisjoner».

– Det er tid for fred og ro, sa Trump og understreket at lovlydighet er en sentral del av hans politiske budskap.

Trump sa også ifølge NTB at Demokratenes forsøk på å få visepresidenten og regjeringen til å avsette ham før tiden utgjør «null risiko» for ham. – Men det kan komme til å hjemsøke Joe Biden og Biden-administrasjonen.

