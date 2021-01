annonse

Ble skrevet på initiativ fra Jonas Gahr Støres egen rådgiver.

Det var i et debatinnlegg i VG at tidligere LO-leder Yngve Hågensen kom med et varmt forsvar av Arbeiderpartiets hardt prøvede leder Jonas Gahr Støre.

«Kan Jonas Gahr Støre, med sin bakgrunn, være leder for arbeidsfolkets parti? Visst faen kan han det!», skriver Hågensen, og omtaler Støre som «arbeidsfolkets mann».

– Jonas har leda Arbeiderpartiet i en retning som mer enn på svært lenge er i tråd med partiets sjel og røtter: på lag med vanlige folk i by og bygd over hele land», fortsetter Hågensen.

Rådgiver delaktig

Men nå avslører TV 2 at Støres rådgivere var svært delaktig i arbeidet med kronikken. Det var etter helgens debatt om Støres rolle som AP-leder at hans rådigver Jarle Roheim Håkonsen ringte til Hågensen.

– Ja, det stemmer. Det er jo både sant og usant at initiativet kom fra dem, da. Siden jeg har jo vært ute før og ment noe om dette før og. Dessuten står jeg bak alt, så det er ikke noe problem. Jeg har vært med på å justere underveis og kommet med ideer. Vi holdt på over telefon 5-6 ganger, sier Yngve Hågensen til TV 2.

Iflge TV 2 ble teksten skrevet av Ap-rådgiver Jo Heinum.

– Ja, det er riktig at det er et samspill, men jeg sitter hjemme i Askim og har ikke noe maskin å skrive på, og jeg er ikke på internett. Det er stort sett ting jeg selv har uttalt, sier den mangeårige fagforeningsbossen.

Jarle Roheim Håkonsen mener initiativet var delt. – Initiativet til kronikken kom etter dialog med Yngve selv. Initiativet er delt. Jeg ringte han på bakgrunn av at han hadde gitt støtte til Jonas, så kom det frem at han ville bidra i en kronikk hvis den var positiv. Siden han ikke hadde skrivemaskin eller internett hjalp vi han med selve skrivingen, men det er Yngve som står bak det som står der og står hundre prosent inne for det, sier kommunikasjonssjefen til TV 2. Støre om nye bunnmålinger: – Det er veldig kjipt

Bankkonto 1503.94.12826

