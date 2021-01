annonse

En butikkeier på Frogner i Oslo ble dømt for å ha skjult to asylsøkere uten opphold i kjelleren og å ha hatt dem i arbeid i butikken.

Politiet fant eiendeler, klær og utstyr for matlaging samt identifikasjonspapirer i kjelleren. Butikkeieren hevdet overfor Borgarting lagmannsrett at han ikke kjente migrantene, men at han forsto at de nok ikke hadde oppholdstillatelse, skriver Avisa Oslo.

Han gav også uttrykk at han ville ha gjort det samme igjen.

Han ble frikjent i Oslo tingrett for å ha hjulpet til med ulovlig opphold. Men han ble samtidig dømt for ulovlig arbeidskraft og befatning med smuglede sigaretter.

Statsadvokaten anket saken, og han ble i Lagmannsretten også dømt for å skjule to personer uten lovlig opphold i Norge.

