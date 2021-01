annonse

annonse

– Når Twitter stenger ute Trump, bør vi spørre: Hvem blir den neste?

Mens VGs politiske redaktør Hanne Skartveit mener Facebook, Twitter og Youtube er i sin fulle rett til å sensurere USAs president Donald Trump, trekker Klassekampen-redaktør Mari Skurdal en helt annen konklusjon.

– Ingen bør la seg forblinde og tro at teknologiselskapene nå har kommet over på den gode sida og vil kjempe for demokratiet. All erfaring tilsier at deres foretrukne samfunnsform snarere er plutokratiet, hvor de kan få sin vilje gjennom med en blanding av smøring og kontroll over den offentlige meningsdannelsen. I stedet for å klappe for teknologiselskapenes forsinka oppgjør med Trump, burde vi frykte og utfordre den makta de besitter, skriver hun i egen avis.

annonse

Hun frykter det neste gang like gjerne kan være venstresiden som blir offer for teknologigigantenes sensur.

– Når Twitter stenger ute Trump, bør vi spørre: Hvem blir den neste? spør hun.

– Denne uka har vi sett at selskapene er i full stand til å lukke hva de vil i samkjørte aksjoner, advarer hun.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474