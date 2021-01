annonse

MDG-leder Une Bastholm mener det vil være sjokkerende dårlig hvis fossilbilister unntas fra den varslede tredoblingen av CO2-avgiften.

– Det er hårreisende at regjeringen fortsatt åpner for å kompensere for økningen i CO2-avgiften på bensin og diesel, sier Bastholm til NTB.

Hun viser til regjeringens nye klimaplan for 2021–2030. Der varsles det at CO2-avgiften tredobles, skriver NTB.

Men regjeringen åpner samtidig for å fortsette dagens politikk med å kompensere for økt CO2-avgift på bensin og diesel ved hjelp av redusert veibruksavgift.

Konsekvensen kan da bli at økt CO2-avgift ikke slår ut på pumpeprisen.

– Det er det motsatte av poenget med en CO2-avgift, nemlig å sørge for at det blir dyrere å forurense, sier Bastholm.

De siste dagene har både Fremskrittspartiet og bilistorganisasjoner som NAF og AMCAR vært ute og advart mot klimaplanen og de økte pumpeprisene.

Finansdepartementets beregninger viser at en tredoblet CO2-avgift isolert sett vil gi en økning i bensinprisen på 4,14 kroner per liter og dieselprisen på 4,76 kroner per liter.

– Hvis regjeringen fortsetter å kompensere fossilbilistene på denne måten, så er ikke klimameldingen verdt papiret den er skrevet på. Det vil effektivt kansellere 40 prosent av de kuttene regjeringen lover. Da skjønner jeg ikke poenget, sier Bastholm.

