– Vi må innstille oss på at vi ikke kommer dit vi var for et halvt år siden med få tiltak, sier helseminister Bent Høie om smittespredningen og tiltakene for å stoppe dem, ifølge VG.

Dette skjer samtidig. med at Folkehelseinstituttet på den ene siden melder om økt antall smittede og frykt for muterte virus, men på den andre siden at R-tallet synker. R-tallet viser hvor mange nye personer hver smittede i snitt gir viruset videre til.

– Vi må forberede oss på at de neste ukene blir krevende, men ikke på samme måte. Vi må bruke de neste ukene på å hindre at vi kommer i samme situasjon som mange rundt oss, sier helseministeren.

Ikke aktuelt

Samtidig sier justisminister Monica Mæland på regjeringens pressekonferanse at det per i dag ikke er aktuelt med portforbud.

– Det er heller ikke gitt at vi sender lovforslaget til Stortinget, men det er viktig at vi er forberedt, og at vi utreder verktøy som kan måtte bli brukt i kampen mot pandemien, sier hun ifølge NTB.