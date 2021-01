annonse

annonse

Grensene er allerede juridisk stengt. Nå bør de også stenges fysisk, mener Frp.

Forslaget kommer etter at regjeringen har ute et høringsforslag som åpner for portforbud.

De to tidligere justisministrene Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen kaller det en grov forsømmelse at myndighetene ikke har bedre kontroll på grensene.

annonse

Listhaug og Amundsen krever nå at det settes opp fysiske grensesperrer, skriver Dagbladet og Nettavisen.

– Det er helt vilt at man sier at man har stengt grensen, og så er det bare å kjøre tvers gjennom, sier Listhaug.

Ifølge Justisdepartementet er det snakk om et 50-talls grenseoverganger som nå er stengt med skilt. Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) sier ifølge NTB at det ikke er mulig å kontrollere alt.

annonse

Men Per-Willy Amundsen hevder å ha en løsning.

– Vi vil fysiske stenge en del grenseoverganger med døgnkontinuerlig bemanning på de større grensepasseringene. For å gjøre det vil vi ta i bruk mannskap fra Tolletaten, politiet og staten kan kalle inn inntil 40.000 HV-soldater som kan settes inn på dette, sier justispolitisk talsmann Per-Willy Amundsen (Frp) til Nettavisen.

– Det lar seg utmerket godt gjøres. Og burde vært gjort når regjeringen for alvor vurderer å stenge folk fysiske inne i boligene sine ved hjelp av et portforbud, sier Amundsen.

I desember meldte Folkehelseinstitutten at dødeligheten blant dem som smittes av korona i Norge, da var nede i 0,12 prosent.

For eldre personer over 80 år i Norge var dødeligheten 4 prosent. For personer under 39 år derimot er risikoen helt nede på 0,0022 prosent, ifølge FHIs risikovurdering.

Det har i skrivende stund blitt registrert 482 dødsfall og 56.615 smittetilfeller i Norge. Det gir en faktisk dødelighet så langt på under 0,1 prosent.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse