Hva skjer om man sparker noen som ligger nede? Om man fornærmer og ler av dem? Svaret på samfunnsnivå er vi i ferd med å se i USA og det blir ikke “business as usual” som amerikanerne pleier å si.

Jeg vil hevde at USA står ovenfor en konstitusjonell krise maken til noe vi aldri før har sett i vår levetid. Det er spesielt fire faktorer som har medvirket til situasjonen som ledet til at flere hundre demonstranter tok seg inn i kongressbygningen i Washington, D.C onsdag 6. januar i år.

Svekkelse og fornedrelse av den hvite arbeiderklassen

Det første vi må være klar over er at den hvite arbeiderklassen er den eneste sosioøkonomiske gruppen i USA som har fått redusert sin levestandard de siste årene. Det var denne gruppen som gav Trump seieren da han vant deres gunst i 2016. De var lei av globaliseringen, av ulovlige ufaglærte innvandrere som driver lønningene ned. Av å bli mobbet for sin kristne tro.

Denne velgergruppen hadde blitt latterliggjort som rasister av media lenge og det var kanskje grunnen til at Hillary Clinton fortsatte i Obamas fotspor og syntes det var passende å kalle dem deplorables (norsk: begredelig) under valgkampen. La oss være veldig tydelige på at media aldri hadde turt å betegne fattige svarte Obama-velgere på samme måte som de omtalte Trumps kjernevelgere.

Den unge stjernen Alexandra Ocasio-Cortez, har tatt til orde for å lage et register over de som støttet Trump, og sørge for at de aldri får jobb igjen. Andre ledende demokrater som Maxine Waters gikk enda lenger og ba folk om å trakassere Trump-tilhengere overalt: Hjemme, på arbeidsplassen, på restauranter.

Koronatiltakene rammer også den hvite arbeiderklassen hardt, og de som hadde jobb kunne risikere “gleden” av å bli pålagt å delta i kurs om “ hvithet og kritiske rasestudier ” hvor de blir fortalt at de er rasister i kraft av å være født hvite.

Dette var konteksten vi befant oss i under fjorårets valg. Så til faktor to;

2. Den røde terroren

Sommeren 2020 var mye mer opprivende for det amerikanske samfunnet enn vi kan forestille oss her i trygge Norge. Black Lives Matter (BLM) og Antifa gikk fra å være obskure bevegelser til noe alle visste hva var. Utover at det ble gjorde skader for 20 milliarder NOK , noe som tilsvarer at samtlige innbyggere i f.eks Lillehammer gjorde skader for i underkant av en million NOK hver, og at minst 19 personer mistet livet under opptøyene, er kanskje den varige skaden at media og Det demokratiske partiet oppdro den amerikanske befolkningen i at vold er greit og at hvite har mindre menneskeverd enn ikke-hvite. Synes du det høres overdrevent ut? Hør her:

Under påskudd av strukturell rasisme ble den narkomane kvinnemishandleren George Floyd satt på en pidestall, noe som virker en smule malplassert, spesielt med tanke på at de rasistiske drapene på Veronica Baker og Cannon Hinnant fikk minimalt med medieomtale.

De som deltok i opptøyene fikk i praksis amnesti og selv påtroppende visepresident Kamala Harris støttet demonstrantene ved å oppfordre sine følgere på Twitter til å donere til et bøtefond.

Colin Kaepernick apologiserte åpenlyst for voldelige demonstrasjoner på Twitter , og ble belønnet med 30 millioner NOK av Jack Dorsey.

På den andre siden ble lederen av Proud Boys, afro-cubaneren Enrique Tarrio arrestert for å ha tent på et BLM-flagg. En annen mann fikk i 2019 15 år i fengsel for å brenne Pride-flagg.

Det er klart det reageres på denne dobbelstandarden, noe Resett også belyste i en nyhetssak søndag 10. januar. I kommentarfeltet ble det påpekt at demokratene var langt mindre oppglødd da demonstranter i 2018 stormet senatsbygningen under høringene om Kavanaugh.

Resultatet av denne forskjellsbehandlingen er en latterliggjøring av lov og orden og en betydelig svekkelse av politiets autoritet og legitimitet. En viktig lærdom for den amerikanske befolkningen er at vold som ble politisk virkemiddel er legitimt, om man har de rette meningene. Vox, en venstresideavis, skrev i 2016 at “ Riots are destructive, dangerous, and scary — but can lead to serious social reforms ”. Men det gjaldt anti-Trump opptøyer; det er overflødig å nevne at de ikke skriver noe tilsvarende om det som skjedde 6. januar.

Trump-velgere kan sitte igjen med inntrykk av at man allerede befinner seg i en lavintensitets borgerkrig. Scenenekt, sensur og en ubalansert presse vil være med på å forsterke dette inntrykket, som vi skal se nærmere på nå:

3. Scenenekt, løgnmedia og Big Tech sensur

Den tredje faktoren er scenenekt og Big Tech sensur. Dette er ikke noe nytt tema for de som regelmessig leser Resett, men selv her har man ikke hatt kapasitet til å dekke over alle sakene.

Kort fortalt startet scenenekten på amerikanske universiteter og rammet det man må kalle moderate republikanere, det spredde seg online hvor en lang rekke Trump-tilhengere, innvandringsrealister og aktivister ble slettet fra sosiale medier. For å parafrasere diktet “Likegyldighet” av Martin Niemöller:

Først tok de Alex Jones

men jeg brydde meg ikke

for jeg var ikke “konspirasjonsteoretiker”.

Så tok de Generasjon Identitet og Tommy Robinson

men jeg brydde meg ikke

for jeg var ikke gateaktivist.

Deretter tok de Stefan Molyneux

men jeg brydde meg ikke

for jeg var ikke filosof

Til slutt tok de meg. Men da var det ingen igjen til å bry seg

Under stormingen av kongressbygningen 6. januar slettet Twitter Trump sin ikkevoldsoppfordring til sine støttespillere der han anmodet dem om å gå hjem . Påfølgende dag mistet kampanjen hans nettbutikken , nyhetsbrevleverandøren , Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp og Youtube-kontoen.

Helge Lurås kommenterte dette på søndag: Trump skal «forsvinne»: Big Techs angrep på Donald Trump er eksemplet som skal true oss alle til konformitet .

De siste dagene har Big Tech sensuren akselerert med fjerningen av Twitter-konkurrent Parler fra Google Play og Apple app store, samt at de ble kastet ut av Amazon Web Services (AWS) og dermed midlertidig måtte legge ned driften inntil de finner en ny web host eller får satt opp en egen løsning.

Media løy også om vaksinen under valgkampen og hevdet at den ikke var på vei, og ventet til etter valget med å rapportere om Hunter Bidens laptop. En slik åpenbar partisk presse har ført til at republikanerne aldri har hatt mer mistro til media, mens demokrater på sin side ikke har hatt større tiltro til media på 20 år. Et tydelig eksempel på hvor dyp splittelsen i USA er.

For stadig flere republikanere fremstår USA som et udemokratisk oligarki under kontroll av Big Tech, media, politisk korrekte milliardærer og de mest radikale elementene i Det demokratiske partiet. Heldigvis har man høyesterett til å avgjøre betente stridstema, eller hva?

4. Høyesterett som feiget ut

Nå som valget er over og team Biden inntar Det hvite hus 20. januar er det i denne sammenhengen mer interessant at syv av ti republikanere mener presidentvalget ikke var fritt og rettferdig enn hvor mye valgjuks det faktisk var. Det faktum at 49 millioner velgere mener at valget ikke var rettferdig er et alvorlig demokratisk problem.

Uten å ta stilling til hvorvidt anklagene er sanne eller ikke, er det en kjensgjerning at mange av valgene ble utført med metoder som er helt uvanlige i både global og lokal sammenheng – valglover ble endret, og spesielt i Pennsylvania ble det gjort via utøvende makts dekret på kort varsel. Texas’ søksmål i Høyesterett påpekte nettopp dette faktum og dokumenterte det godt, men Høyesterett avslo med grunnlag i at Texas ikke har partsevne i hvordan Pennsylvania utfører sine valg.

Flerfoldige vitneerklæringer og videoer som er kommet til overflaten har ganske enkelt ikke blitt etterforsket. I et så viktig tema skulle man tro at det var viktig å få alle fakta på bordet – men reaksjonen både føderalt og lokalt har vært å ignorere det.

At Høyesterett valgte å ikke realitetsbehandle Trump-leirens søksmål om valgjuks var en stor tragedie for USA, landet som har mye av sin rettsforståelse på at om man blir urettferdig behandlet har man krav på sin dag i retten. Mye av frustrasjonen til Trumps velgere kunne ha blitt redusert om de hadde opplevd at deres påstander om valgjuks hadde blitt rettferdig behandlet.

Skuddet som hørtes over hele verden?

Stormingen av Kongressen og det påfølgende skuddet som drepte Ashli Babbitt kan være starten på slutten for USA slik vi kjenner landet.

45% av republikanere mener det var rett å storme Kongressen, og hele 69% mener at det ikke var Trumps feil at det fant sted ifølge en meningsmåling gjennomført av YouGov.

Babbitt fremstår som en martyr og demokratiforkjemper for mange republikanere gitt asymmetrien i hvordan politiet responderte og hvordan de har behandlet BLM/Antifa sine herjinger i fjor sommer.

Etter stormingen av Kongressbygningen 6. januar gikk Nancy Pelosi ut og sa at Trump-støttespillerne som stormet Kongressen, valgte sin “hvithet over demokratiet”. Dette oppfattes nok som en absurd kommentar hos de fleste republikanere, at det skulle være en rasemessig komponent hos hvite som gjør at de skulle være antidemokratiske demper ikke akkurat gemyttene.

Jeg skal ikke gå i dybden på hvor stor andel av demonstrantene som var Antifa-infiltratører , utover å si at jeg tror vi som støtter Trumpismen bør anerkjenne at dette var “våre folk” som stormet Kongressen.

Pelosi og mediene benytter nå situasjonen de har vært med å skape til å sette igang en ny riksrettsprosess mot Trump og alle som var involvert blir anklaget for forsøk på statskupp, CNN har frekkhetens nådegave og etterlyser dem som innenriks terrorister.

Nå får vi se hvordan halve landet vil reagere på en ytterligere fornedrelse av deres folkekjære president og “demokratiheltene fra Kongressen”. Jeg er usikker om om det gamle ordtaket om “straff én og opplær millioner” vil virke som tiltenkt.

De fire faktorene som nevnt over (1. Svekkelse og fornedrelse av den hvite arbeiderklassen, 2. Den røde terroren, 3. Scenenekt, løgnmedia og Big Tech sensur, og 4. Høyesterett som feiget ut) har desillusjonert millioner av amerikanere, men ikke hensatt dem handlingsløse.

Rettmessig forbannet ser republikanske velgere at det ikke lenger er likhet for loven. Det demokratiske partiet og Big Tech har latt masken falle, Trump-velgere har ikke lengre ytringsfrihet, den demokratiske illusjonen har slått sprekker og man ser det amerikanske statsapparatet for det det er; en naken voldsmakt.

De vanlige spillereglene gjelder ikke lenger, det har republikanerne forstått. Statens autoritet og legitimitet er pulverisert. Flere millioner velgere tenker nok nå at utenomparlamentarisk aksjonisme og ulike grader av sivil ulydighet er det som står igjen for å redde USA fra å bli en progressiv ettpartistat. Et slikt America First “patriotisk Greenpeace” kan gi Trump-velgere håp, forhindre ytterligere desillusjon og avverge en eskalerende voldsspiral som kan komme ut av kontroll.

