Blir hun en ny politisk verkebyll og en kommende påtroppende «Krekar-sak»?

I 2013 søkte Raqiya Ahmed Hussein fra Somalia asyl i Norge. Hun opplyste den gangen at hun var 26 år, og to år senere fikk hun tildelt egen bolig i Nordfjordeid. I 2017 sluttet hun seg til IS og dro til Syria.

I 2017 etterlot bokstavelig talt Hussain sine fem barn i Norge for å slutte seg til IS sitt kalifat i Syria. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ble hun vervet til IS allerede i juni 2016.

