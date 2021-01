annonse

Som en del av en innsats mot terrorisme, har Østerrikes konservative regjering innført obligatorisk registrering av imamer.

Sebastian Kurz’ regjering har slått fast at en av de viktigste grunnene for en slik registrering har å gjøre med den religiøse motivasjonen bak terrorismen.

– De fleste imamer beveger seg gjennom mange EU-land, så sikkerhetsmyndighetene må vite hvem som predikerer hva i hvilken moské ved hvert tilfelle, sier Østerrikes EU-minister Karoline Edtstadler til Die Welt.

Vil ha slutt på utenlandsk finansiering

Edtstadler mener at penger fra EUs budsjett i fremtiden må kontrolleres nøyere, slik at ingen penger går til organisasjoner som representerer islamistiske og antisemittiske bevegelser. Hun anser også at et forbud mot utenlandsk finansiering av moskéer og muslimske foreninger – noe Østerrike allerede har innført – bør bli implementert i hele EU.

Edtstadler vil også foreslå at alle som har sittet i varetekt i forbindelse med terrorkriminalitet skal registreres, ilegges våpenforbud og forbud mot ansettelse innen sikkerhetskritiske bransjer. Dessuten vil det østerrikske innenriksdepartementet gjøre det lettere ta ifra individer statsborgerskapet.

Krever nulltoleranse for islamisme

Østerrikes konservative regjering, som dessuten fører en restriktiv innvandrings- og asylpolitikk, leder an i kampen mot politisk islam, ifølge Die Welt. Denne kampen er blitt ytterligere trappet opp, etter at landets hovedstad Wien ble rammet av et terrorangrep i november, der fire personer ble myrdet og 23 personer ble skadet. Den islamske staten (IS) tok ansvar for angrepet.

– Jeg forventer en slutt på den feildirigerte toleransen, og at alle Europas nasjoner til slutt skal innse hvor farlig politisk islams ideologi er for vår frihet og den europeiske livsførselen, sa forbundskansler Sebastian Kurz i forbindelse med angrepet.

Østerrikes regjering har også nylig gått inn for en lovendring som kriminaliser promotering av politisk islam og annen religiøs motivert ekstremisme. Denne planlagte loven vil gjøre det mulig for de sentrale myndighetene i Wien å stenge moskéer de oppfatter som radikale.

