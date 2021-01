annonse

annonse

På grunn av koronasituasjonen foreslår regjeringen å forlenge den forhøyede dagpengesatsen for permitterte og arbeidsledige til 1. juli.

– Smittesituasjonen og koronatiltakene gjør at arbeidsmarkedet sannsynligvis vil være vanskelig for mange en stund til. For å gjøre situasjonen mer håndterbar for de koronaledige mener vi det er fornuftig å forlenge den midlertidige ordningen med forhøyet dagpengesats, sier vikarierende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).

Mandag ble det kjent at regjeringen vil forlenge permitteringsperioden og retten til dagpenger til 1. juli.

annonse

– Begge deler etter at Erna Solberg i helgen argumenterte sterkt imot. Vi har vist fram at et flertall på Stortinget krevde denne forlengelsen. Dette tar regjeringen nå på alvor, og av hensyn til alle dem som er berørt – så er det bra, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han sier de vil fortsette samtalene i Stortinget for å gjøre både permitteringsregelverket og kompensasjonsordningene mer rettferdige og mer treffsikre.

Satsen for dagpenger er midlertidig forhøyet til 80 prosent for inntekter under 3 ganger grunnbeløpet (G), og 62,4 prosent for inntekter mellom 3 og 6G. Ordningen med forhøyet sats gjelder for alle som har fått innvilget dagpenger siden 20. mars 2020.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474