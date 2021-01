annonse

Et flertall i Representantenes hus har stemt for å stille president Donald Trump for riksrett, tiltalt for å oppildne til opprør.

Avstemningen fant sted etter flere timers debatt onsdag kveld norsk tid. Dermed oversendes riksrettiltalen til Senatet, som skal behandle den og dømme eller frikjenne presidenten.

Senatet samles ikke før 19. januar, dagen før Joe Biden tas i ed som neste president i USA. Dermed blir riksrettiltalen trolig ikke behandlet før Trump formelt har gått av.

