Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum må innstille seg på å sette seg ned ved forhandlingsbordet med Rødt etter valget

Nå viser partileder Bjørnar Moxnes og Rødt kortene. Om Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum danner regjering, kan det bli på hans nåde. Han krever nemlig en forpliktende samarbeidsavtale om han skal gi sin støtte til en ny regjering.

– Vi skal ikke være en dørmatte, sier partileder Bjørnar Moxnes til NRK.

Ifølge nyhetskanalen har Rødt utarbeidet et dokument som skisserer hvordan et slikt samarbeid kan foregå.

«Vår vurdering er at det mest effektive for å sikre en ny politisk retning vil være en avtale med en ny regjering, gitt at avtalen er god nok», heter det i dokumentet.

«Derfor sier vi nå til de andre partiene at det bare er å innstille seg på å sette seg ned ved forhandlingsbordet med Rødt etter valget, slik at vi sikrer et nødvendig politisk retningsskifte»

