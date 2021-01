annonse

annonse

Sterkt kritisk til at Resett-redaktøren slapp til på Debatten i NRK.

Det er i Medier24 Rødt-politiker Sofia Rana tar et oppgjør med Fredrik Solvang og NRK som slapp til Helge Lurås i Debatten i forrige uke.

– Man kan gjerne argumentere for at det er viktig for den offentlige debatten eller av ulike prinsipielle årsaker å tilby plattformer og scener til høyreekstreme eller høyrereaksjonære bevegelser og organisasjoner. Samtidig må man erkjenne at det har en pris og den prisen er blant annet økt toleranse for ekstreme ytringer i samfunnet, økt aksept for vold mot minoriteter og et medfølgende mindre ytringsrom for minoriteter. Vi har nå såpass god kjennskap til dette både historisk og fra nyere forskning at å påstå noe annet vil være virkelighetsfornektelse, skriver Rana.

annonse

Hun skriver videre at NRK «insisterer på å normalisere ytre høyes tankegods ved å gi dem en plattform».

Avviser ikke

I sitt svar til Medier24 avviser ikke NRKs Knut Magnus Berge merkelappene Rana bruker på Lurås, men slår fast at NRK ikke ønsker å normalisere ytre høyres tankegods. Han fortsetter med å skrive at kanalen har en annen oppfatning av hvordan dette tankegodset bør møtes enn Sofia Rana.

annonse

– Utgangspunktet for Debatten 7.januar var spørsmålet om hvordan norsk offentlighet har taklet fenomenet Trump. Bakteppet var stormingen av kongressen i USA kvelden før, skriver Berge.

Han fortsetter med å vise til at mange norske Trump-tilhengere har funnet en arena hos Resett.

– Det var bakgrunnen for at vi inviterte Helge Lurås til Debatten, det er for øvrig svært lenge siden sist.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474