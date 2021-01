annonse

Republikaneren Michael Gaetz etterlyser «langt mer aggressiv håndhevelse av våre antitrust-lover, så vi kan resette forholdet mellom forbrukere og den digitale plattformen de bruker».

I et intervju på Fox News mandag sier han at mange har advart i flere år om Big Techs makt til å definere «sannheten».

– De vil ikke lenger skape en mulighet for alle til å bidra med sine ideer. De vil definere rammene for akseptabel debatt. Det innskrenker tanken, sa han.

– De sa til konservative at hvis du ikke liker det, kan du lage din egen app. Og noen gjorde det, den heter Parler, og nå blir til og med Parler deplattformed.

Patriotisk bevegelse

Gaetz sa også at Trump «forblir den inspirerende lederen for en hengiven patriotisk bevegelse».

– Folk som tror at USAs beste dager fortsatt kan ligge foran oss, folk som støtter opprettholdelse av lov og orden, og som trenger å stå sammen og kjempe mot en venstreradikal agenda som det ser ut som Joe Biden akter å innlede med ensrettet kontroll over regjeringen.

– President Trump er fortsatt den mektigste, mest innflytelsesrike republikaner på planeten Jorden. Det er min forventning at selv om han vil forlate Det hvite hus om noen dager når presidentperioden hans etter loven er avsluttet, kommer han til å fortsette å gripe inn i spørsmål som er viktige for de titalls millioner amerikanere som stemte på ham, som tror at denne valgprosessen som vi gikk igjennom i 2020 fortsatt fortjener mer granskning og som forventer at det fortsatt vil være en stor gruppe mennesker som kjemper for America First-agendaen, la han til. Watch the latest video at foxnews.com

