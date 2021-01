annonse

Det var en innspurt i desember 2020 som vi holdt dere orientert om. Og takket være en veldig sjenerøsitet i julemåneden kom vi over streken for første gang. Resultatet viser så langt et overskudd i 2020 på ca. 200.000 kroner.

Det etter underskudd på 2,4 millioner i 2018 og 1,3 millioner i 2019.

Vi klarte å komme i pluss i vårt tredje leveår. Det er nesten bedre enn jeg turte håpe. Tusen hjertelig takk!

Det var en del som falt fra og sa opp som abonnenenter og støttespillere etter at jeg på lederplass fra november uttrykte skepsis til noen av påstandene om omfanget av valgfusk i USA. Men det var altså andre som kom til og kompenserte. Vi fikk inn omtrent like mye i ekstra donasjoner i desember 2020 som året før.

At det gikk bra i 2020 er selvfølgelig en stor lettelse. Men 2021 startet med et nytt problem. Etter opptøyene i Washington 6. januar, hvor jeg og andre på Resett var kritiske til deler av den rollen president Trump spilte, har protestene fra noen segmenter av lesermassen dessverre blitt enda mer merkbar. Ca. 5-10 prosent av abonnentene hadde sagt opp i protest etter bare noen dager og vi merker også utslag på donasjonene.

Vi håper og tror imidlertid at andre kan komme til å kompensere for de som forlater oss som støttespillere. For antall lesere har aldri vært høyere på en daglig basis over tid enn det vi har opplevd siden desember og nå ut i januar.

Av enkelte av egne lesere har vi blitt kritisert for «å være som som MSM», men den oppfatningen ser ikke MSM ut til å dele. Det har ironiske nok vært et samtidig kjør mot oss fra radikale aktører med innflytelse i resten av offentligheten den siste uken. De mener vi er for uspiselige til å vises på NRK.

Min jobb som ansvarlig redaktør må være å instruere om at vi dekker saker på en mest mulig sannferdig og objektiv måte. Derfor kan vi heller ikke la oss presse til å tilpasse dekningen til det deler av leserne, eller våre øvrige kritikere, helst skulle ønske. Vi kan ta feil i enkeltsaker, det er klart – men vi må ha integritet om dere skal kunne stole på oss.

Frafallet til tross, jeg har tro på at vi likevel vil klare oss økonomisk, men kommer til å si ifra hvis det er i ferd med å gå helt galt – så vet dere hva som i så fall må annonseres.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Vær så snill å vipps oss på 124526 eller bruk bankonto 1503.94.12826 eller send SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474. Eller tegn abonnement . Eller kjøp en av våre bøker.