Bispemøtet har sendt et brev til regjeringen. De vil hjelpe asylsøkere som ikke forlater landet ved avslått asylsøknad.

– Dette er en hjertesak for meg. Ureturnerbare asylsøkeres situasjon bekymrer meg dypt, og jeg er opprørt over at det ikke har skjedd noen endring for de som har vært her lengst, etter engangsløsningen som ble lovet for ett år siden. Jeg ser fram til svaret fra regjeringen, sier biskop Anne Lise Ådnøy til kirken.no.

Bispemøtet mener også at asylsøkere med avslag er mer utsatt for coronaviruset:

– Vi er bekymret for den forverrede livssituasjonen som har oppstått for de asylsøkerne som det over tid ikke har vært mulig å returnere til sine hjemland. De befinner seg i en fastlåst situasjon der livet er satt på vent, sier Ådnøy, og legger til at de som ikke forlater landet har for få rettigheter:

– De er uten grunnleggende helse- og sosialtjenester og uten mulighet til å forsørge seg selv. I tillegg begrenser dagens smittevern sosial omgang og dette fører til at det frivillige hjelpetilbudet som har eksistert for denne gruppen, er sterkt redusert.

