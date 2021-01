annonse

Dansk høyreparti De konservative stemmer for riksrettssak mot tidligere utlendingsminister Inger Støjberg.

– Det ville ærlig talt være vanskelig å komme fram til motsatt konklusjon, skriver partiets gruppeleder i Folketinget, Mai Mercado.

En granskning har tidligere konkludert med at det er grunnlag for å stille henne for riksrett. Det skyldes en ulovlig instruks i 2016 om at alle asylpar der den ene part var under 18 år, skulle atskilles ved ankomst til Danmark, skriver NTB.

