annonse

annonse

Vi har alle et ansvar for å tenke oss om både en og to ganger før vi ytrer oss. Det ansvaret er det langt ifra alle som tar.

Det er lett å la seg provosere av at mektige mennesker demoniserer og snakker stygt om mennesker de er uenige med, at de bruker stråmenn, argumenterer upresist og kaster merkelapper uten tilstrekkelig grunnlag, for å sverte og ødelegge for at folk kan komme til orde med legitime bekymringer.

Etter at Helge Lurås deltok på NRK Debatten i forrige uke, har det ikke gått en dag uten at jeg har sett tendensiøse, drøye og uriktige karakteristikker av ham i sosiale medier. Dette er opprørende å se, ikke fordi det er synd på Helge, men fordi dette reellt sett også er et angrep på alle som måtte dele noen av hans meninger. Vi som mener at Norge bør føre en streng innvandringspolitikk, vi som kritiserer islam på grunn av kvinnesyn og manglende ytringsfrihet, vi som mener at nasjonalstaten og et kulturelt og verdimessig fellesskap må til for å skape et tillitsfullt, godt samfunn, er alle impliserte. Og det kan vi bare ikke akseptere. Nå får det være nok.

annonse

Det er så tydelig at disse som kommer med disse beskyldningene forakter alle som har meninger som utfordrer deres eget syn på ting. Jeg har personlig opplevd langt verre ting som følge av at jeg ønsker en restriktiv innvandringspolitikk, enn fordi jeg er trans. Det sier enormt mye.

Les også: De har forakt i hjertene og er vår tids proto-fascister

Fascisme og høyreekstremisme

annonse

Det har stormet rundt Fredrik Solvang i det siste. Jeg synes dessverre ikke at han har håndtert dette godt nok. Vi har å gjøre med mennesker som kaller folk «fascister» og «høyreekstreme» fordi de vil ha en strengere innvandringspolitikk og er kritiske til islam. Vi har å gjøre med folk som, uten å risikere noe som helst, går inn for å ødelegge folks liv. Fredrik Solvang har riktignok snakket mye om denne mobben, men han har ikke rokket ved denne demoniseringen overhodet.

Fascisme og høyreekstremisme er noe som de aller fleste av oss tar sterk avstand fra. Det er også slik at at det skal veldig spesifikke kriterier på plass for at noen skal kunne karakteriseres som fascist. Fascisme og høyreekstremisme handler blant annet om at man tar avstand fra ytringsfrihet og det liberale, konstitusjonelle demokratiet vi lever i, og de klassiske verdiene fra opplysningstiden som danner grunnlag for det samfunnet vi har i dag. Høyreekstremisme handler også ofte om at man anser vold som et legitimt virkemiddel. Ingen ved sine fulle fem kan støtte slike grusomme holdninger, og når man da likevel blir assosiert med det, skapes det selvsagt stor frustrasjon.

Hvor er kritikken?

Hvor er de kritiske spørsmålene til disse miljøene? Hvorfor klarer selv ikke Solvang å arrestere noen for dette? Er det virkelig noen som i et eneste sekund tror at å henge ut folk som fascister eller «avskyelige», fordi de har noen bekymringer rundt for eksempel høy innvandring, skaper mindre polarisering, mindre hat og mindre risiko for uro og opptøyer? Hvis mediene er bekymret for retorikk som skaper mistillit til dem, så hadde det kanskje vært en idé å ikke være så forbannet ensidige, og kanskje også stille noen kritiske spørsmål til de som demoniserer folk på høyresiden?

Det har vært flere episoder der det har blir utøvet vold mot Trump-supportere i amerikanske gater. Det har også skjedd at venstreekstremister i Norge har trakassert og angrepet høyreorienterte. Den volden vi her snakker om er faktisk også et resultat av at mennesker med visse meninger er blitt hengt ut som onde. Personlig har jeg vært kritisk til Trumps retoriske linje i en god stund, men det går faktisk an å fremføre slik kritikk uten å demonisere 70 millioner amerikanere, og samtidig legitimere vold og hets mot disse.

Ansvar

annonse

Jeg forstår utmerket godt at mange synes utviklingen i USA er bekymringsverdig. Jeg deler det synspunktet, og jeg håper inderlig at vi skal klare å unngå at noe sånt får skje i Norge. Det er også svært viktig at vi tar avstand fra det å henge ut de som mener andre ting enn oss som landsforrædere, kommunister og lignende. Når SIAN står på stand og forteller en journalist med pakistansk bakgrunn at han ikke bør være i Norge, så bør det møte kritikk, kanskje særlig fra oss islamkritikere. Vi har alle et ansvar for å tenke oss om både en og to ganger før vi ytrer oss. Det ansvaret er det langt ifra alle som tar, både i kommentarfeltene, men definitivt også på venstresiden og i media. Når hørte noen sist en SV-er si at det er feil å kalle innvandringskritikere for nazister?

Også andre medier og politikere må ta et oppgjør med uriktig stempling. De aller fleste av oss er tilhengere av det liberale, konstitusjonelle demokratiet. De som likevel kaller oss fascister, er en del av problemet. Blir det politisk uro i Norge, med denne polariseringen som bakteppe, vil menneskene som kaller andre for avskyelige høyreekstremister være delvis ansvarlige.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474