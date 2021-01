annonse

annonse

Bisarr TikTok-video ble sett over 13 millioner ganger før den ble fjernet.

Onsdag ble Donald Trump stilt for riksrett for andre gang. Men ønsket om å få ham fjernet er dyp.

Ifølge New York Post skal firebarnsmoren Justine Champion ha tvunget sine egne barn til å tilbe og hylle svarte kvinner i en video på TikTok. Videoen ble delt den 30.desember og viser de fire sønnene på en lekeplass.

«Jeg lærer mine hvite barn hvordan man oppfører seg», står det i teksten på TikTok-videoen.

– Svarte kvinner er grunnen til at Donald Trump ikke lenger er vår president, sier kvinnen mens barna kneler og tilber i bakgrunnen.

– De marsjerer rundt og roper «Heil alle svarte kvinner», sier kvinnen videre, mens hun legger til at det tok fem ganger før barna gjorde det riktig.

This mom on TikTok is going viral for having her kids kneel and pray to black women pic.twitter.com/Hi94ZvMl7C

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) January 7, 2021