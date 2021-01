annonse

Kongressmann David Cicilline (D) var noe uheldig onsdag under høringen om å stille president Donald Trump for riksrett eller ikke. Han ble fanget på kamera under direktesendingen. Sittende med maske lener han seg frem, tar masken av og nyser inn i hånden. Han tar deretter maksen på igjen uten å bruke antibac.

Flere reagerer på Twitter, skriver Fox News.

Why remove your mask to sneeze? Come on… pic.twitter.com/Cooy7wJamr — Matt Karolian🧐 (@mkarolian) January 13, 2021

Brenda Lawrence (D) satt ved siden av Cicilline. Hun kaster et kort blikk på kollegaen sin før hun ser videre inn i papirene sine.

USA er som mange andre land rammet av en Covid-19 pandemi som har stengt ned store deler av økonomi og samhandling.

