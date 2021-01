annonse

Frp-nestlederen ber bråkmakerne finne seg et annet parti.

I forbindelse med ekskluderingen av tidligere fylkesleder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, uttalte Frp-nestleder Sylvi Listhaug til media at hun fikk «frysninger» av begrepet «nasjonalkonservatisme». Siden har hun forholdt seg taus om saken.

Nå har Listhaug imidlertid gått ut med en avklaring. I en kommentar publisert på Frps hjemmesider går det frem at hun mener seg misforstått. Hun beklager også for å ha stemplet egne partifeller, og slår fast at det ikke var det hun ville oppnå.

– Jeg beklager om jeg har såret og skuffet noen av dere som har stått på og kjempet for dette partiet. Det var aldri meningen. Jeg er vel en av dem med mest erfaring med å bli stemplet av andre, skriver Listhaug.

– Jeg har sett at noen prøver å si at Fremskrittspartiet ikke setter Norge først. Det er med respekt å melde bare sprøyt. Fremskrittspartiet har alltid satt norske interesser først. Vi er mot norsk EU- medlemskap, mener deler av EØS-avtalen må reforhandles og at FN er en ineffektiv organisasjon som Norge bruker for mye penger på. Vi vil at Norge skal bestemme innvandringspolitikken selv, ikke styres av EU eller andre for å nevne noe.

Ideologi

Listhaug skriver videre at spørsmål om ideologi først og fremst er noe som opptar de som er interesserte i politikk, mens vanlige folk er mest opptatt av å få løst sine problemer i hverdagen.

– Jeg mener det er politikk Frp skal snakke om. Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Partiet har plass til alle som stiller seg bak vårt verdigrunnlag og politikk, enten de kaller seg liberalister eller konservative og enten de setter liberal, nasjonal, verdi eller ingenting foran, eller velger en annen merkelapp på seg selv, skriver hun.

– Vi er derimot ikke partiet for røde og grønne sosialister, kommunister, høyreekstreme eller bråkmakere som bare ønsker å lage problemer, uansett hva sistnevnte måtte kalle seg.

Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert fra Frp fordi han utfordret partileder Siv Jensen åpent i media, og fordi han slo fast at presidentvalget i USA ble stjålet fra Donald Trump.

