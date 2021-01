annonse

annonse

– Det er provoserende at folk sitter hjemme uten å kunne få besøk, mens det ikke er kontroll på importsmitten.

Helsedirektoratet kom torsdag med informasjon som viser at langt fra alle som kommer inn til Norge blir testet for covid-19. Saken slår sprekker i regjeirngens påstand om at man har innført obligatorisk testing.

Det får Fremskrittspartietrs nestleder Sylvi Listhaug til å reagere:

annonse

– Regjeringen har forsøkt å skape et inntrykk av at de har innført obligatorisk testing ved grensene. Da er det sjokkerende at bare to av ti som kommer inn over Norges største passeringspunkt på Svinesund blir testet. Også på Gardermoen er andelen som blir testet altfor lav. Fortsatt kan ikke regjeringen svare på når de vil ha på plass et system som sikrer at testingen blir obligatorisk. Det er en skandale, sier Listhaug til Dagbladet.

Hun krever nå at regjeringen umiddelbart får på plass reell obligatorisk testing på grensene.

– Nå har de to ganger sagt at dette skal innføres. Det holder ikke at de er strenge på papiret når tallenes tale viser en helt annen virkelighet. Det er provoserende at folk sitter hjemme uten å kunne få besøk, mens det ikke er kontroll på importsmitten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474