Rødts eneste representant på Stortinget, Bjørnar Moxnes vil ikke være med i regjering, men han krever en avtale.

Hensikten med en avtale er å styre en eventuelt ny regjering mer mot venstre. Hvis Rødt ikke får en avtale da vil de plassere seg i opposisjon, og det kan bety at de kan felle en rødgrønn regjering.Moxnes refser Senterpartiet: – De viderefører mange av høyresidens skattekutt

– Det er et utbredt ønske i Rødt om å få til reell forandring. At valget ikke bare blir et regjeringsskifte, men også et retningsskifte, sier Moxnes til Klassekampen, men han stiller krav:

– Da går vi i kompromissløs opposisjon, og vi garanterer ingenting for en regjering som ikke er villige til å ha et reelt samarbeid med oss, sier han.

Den eneste garantien Rødt vil gi, de vil kaste Erna Solbergs regjering.

Moxnes sier videre at det er opp til Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre å vurdere om en avtale med Rødt er en ønskelig situasjon.

