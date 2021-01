– Meldingene kan tyde på at vanlige bivirkninger fra mRNA vaksiner, slik som feber og kvalme, kan ha ført til dødsfall hos enkelte skrøpelige pasienter, sier Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket.

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet har som en følge av medlingene om bivirkninger og dødsfall «endret koronavaksinasjonsveilederen med nye råd om vaksinasjon av skrøpelige eldre.»

Tretten av 23 meldinger er vurdert av Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet. De øvrige ti meldingene er under behandling, heter det.

For noen dager siden ble vaksinasjonveilederen oppdatert. Det heter nå.

«For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, kan imidlertid selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. For dem som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter (f.eks. svarende til Clinical Frailty Scale 8 eller høyere) og terminalt syke pasienter, anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering».

