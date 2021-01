annonse

annonse

Twitter-sjef Jack Dorsey mener at det var en rett avgjørelse.

– Jeg feirer ikke og er ikke stolt over at vi sperret @realDonaldTrump ute fra Twitter eller at vi endte der. Etter en tydelig advarsel om at vi kom til å gjøre det, tok vi avgjørelsen ut fra den beste informasjonen vi hadde basert på trusler mot vår fysiske sikkerhet både på og utenfor Twitter, skriver Jack Dorsey.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?

— jack (@jack) January 14, 2021