Donald Trump er utstengt fra nær samtlige store sosiale medieplattfomer. Christian Tybring-Gjedde (Frp) er blant dem som synes utviklingen er skremmende, og går raskt.

Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat og Reddit har utestengt ham. I tillegg angripes hans inntektsgrunnlag. Betalingsgiganten Stripe har utestengt Trump-kampanjen fra å motta donasjoner. Og Shopify har stengt ned to butikker knyttet til Trump. I New York har byens borgermester sagt at alle kontrakter med Trumps organisasjon skal brytes.

De sosiale mediegigantene utestengning av Trump førte til et ras av overganger til andre sosiale medier. Ikke minst Twitter-konkurrenten Parler, hvor også Donald Trump opprettet profil, fikk millioner av nye brukere. Men ikke før det skjedde, ble Parler utestengt fra app-butikkene til Apple og Google, og Amazon sa opp servertjenesten til Parler med 24 t varsel. Det innebærer at Parler nå er fullstendig nede, og det kan ta måneder før de igjen er oppe.

Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde reagerer på det som skjer. På Facebook skriver han som kommentar til nedstengningen av Parler.

– For det første finnes det ingen historisk erfaring for at knebling av ytringer fører til mindre aggresjon og opprør, men enda mer alvorlig er det at vi tillater noen få mennesker å opptre som ytringspoliti og definere hvilke ytringer som kan aksepteres og hvilke som må sensureres.

Men Tybring-Gjedde mener man går enda et skritt lengre nå:

– Man utestenger selve tilgangen til plattformen og begrunner dette med at sannsynligheten for at Trump skriver noe teknologigigantene ikke finner akseptabelt er høy og at man derfor ønsker å være føre var. En parallell kan jo være at man arresterer en påstått tyv, ikke kun for påstanden om at vedkommende har stjålet, men i forkant av det neste potensielle tyveriet fordi sannsynligheten for gjentagelse er høy. Ikke prøv deg – storebror ikke bare ser deg, men leser dine tanker.

Tybring-Gjedde mener også at måten dette gjøres på kan synes ulovlig. Han skriver «at slik forhåndsdømming bryter med det rettslige kontradiksjonsprinsippet.»

Kontradiksjonsprinsippet innebærer at «ingen skal kunne dømmes uten at de først får mulighet til å uttale seg om saken og gjøre seg kjent med beskyldningene som er rettet mot dem,» heter det på jusleksikon.no.

I kommentarfeltet er det mange som er enige med Tybring-Gjedde.

– Surrealistisk. Det får en til å tenke på Orwells 1984, noe som i seg selv er et varsel om hvor vi er på vei. Disse bereder egentlig sin egen undergang, skriver en

– Ytringer ytret av nordmenn i Norge bør reguleres av norsk lovgivning. Det bør bli slutt på at Big Tech kan sensurere ytringer som ikke er i strid med norske lover! Norge bør gjør som Polen er i ferd med: bøtelegge Big Tech dersom legitime ytringer, innenfor polsk lovgivning, blir sensurert, skriver en annen.

Tybring-Gjedde sier til Resett at han tror mange kvier seg for å se på de mer prinsippielle sidene fordi «hatet mot Trump er nærmest totalt».

– I tillegg kommer han fra høyresiden. Da forsvinner ofte prinsippene, sier stortingsrepresentanten.

Han mener man må diskuterer «makten mediegigantene over tid har tilranet seg.». Tybring-Gjedde sier han vil ta opp utviklingen og hva som kan gjøres fra politisk hold på neste gruppemøte i Frp.

