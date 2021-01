annonse

– Interessepolitikk har gradvis blitt erstattet av verdipolitikk.

I en lederartikkele er Nordnorge-avisen Nordlys ikke nådige med Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre. Avisen konstaterer at partyet «synker mot bunnen som et anker» og viser til den nye meningsmålingen der Ap er nede på 18,4 prosent, mens Senterpartiet får 20,4 prosent.

– Det historiske fundamentet for partiet er å være et reform- og interesseparti for lønnsmottakere. Men det er en rolle velgerne ikke lengre identifiserer Arbeiderpartiet med, konkludeer avisen, som mener at Ap brker for mye tid på saker velgerne bryr seg lite om.

– Interessepolitikk har gradvis blitt erstattet av verdipolitikk, symbolisert gjennom de store sakene som har preget landsmøtene: livssynsfag i skolen, kjønnsnøytrale begreper, 10.000 flyktninger, nei til olje og gass-virksomhet, skriver Nordlys.

