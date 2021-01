annonse

For tre år siden ville daværende justisminister Sylvi Listhaug inndra statsborgerskap uten domstolsbehandling. KrF og Venstre stemte mot. Nå har de snudd.

Lovforslaget om « tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser » setter to vilkår: At personen har norsk og et annet statsborgerskap og at vedkommende har utvist en fremferd som sterkt vil skade grunnleggende nasjonale interesser, skriver NTB.

– Dette er en veldig viktig paragraf for å beskytte oss mot terrorisme, sier Frps innvandringstalsperson Jon Helgheim til Aftenposten.

Regjeringen foreslår at vedtak om å ta fra noen statsborgerskapet skal treffes av departementet i første instans.

