annonse

annonse

Black Lives Matter-aktivist John Sullivan er arrestert og siktet av FBI for å ha truet med å brenne ned Kongressbygningen han var med på å storme i forrige uke.

Den 6. januar stormet flere Trump-supportere Kongressbygningen i Washington D.C. Flere amerikanske medier meldte etter stormingen at det var enkelte aktivister fra venstreradikale Antifa og Black Lives Matter med i stormingen.

En av dem som skrev at venstreaktivister stormet Kongresssen var Resett. Redaktør Helge Lurås ble konfrontert om dette i en debatt på NRK etter anklager fra Rødt-politiker Mimír Kristjánsson om at dette var «fake news».

annonse

I ettertid har også NRK hevdet at ingen venstreaktivister stormet Kongressen. NRKs utenriks-sjef Knut Magnus Berge uttalte i et intervju med Nettavisen at disse påstandene var en «konspirasjonsteori».

Les også: De har forakt i hjertene og er vår tids proto-fascister

– Brenn ned dritten!

annonse

Men nå viser det seg at en av hovedmennene i den venstreorienterte gruppen Black Lives Matter har blitt arrestert av FBI. Fox News skriver i sin toppsak fredag at BLM-aktivist John Sullivan skal ha hisset opp Trump-supportere i forbindelse med Kongress-stormingen.

FBI-agent Matthew Foulger uttaler til Fox News at de har videobevis på at John Sullivan oppfordret folk til å brenne ned Kongressbygningen under stormingen.

– Vi må brenne ned denne dritten, sier Sullivan i den aktuelle videoen.

"We gotta… we gotta burn this. We gotta get this shit burn[t]" – John Sullivan, Antifa Presshttps://t.co/Sz77u6S7gj https://t.co/uy0VQS2a9o pic.twitter.com/NgdJTLLVAt — 𝕲. 𝕶. 𝕮𝖍𝖊𝖘𝖙𝖊𝖗𝖕𝖔𝖘𝖙𝖎𝖓𝖌-𝕰𝖑𝖊𝖈𝖙 (@graphiccons) January 12, 2021

Ifølge Fox News skal FBI ha flere videobevis der Sullivan fyrer opp Trump-supportere.

– Vi oppnådde faen meg dette! Vi gjorde dette sammen! Fy faen så bra! Vi er alle en del av denne historien, skal Sullivan ha sagt inne i Kongressen ifølge den amerikanske nyhetskanalen.

annonse

TV 2-intervju

John Sullivan ble også arrestert i fjor i forbindelse med opptøyer rundt Black Lives Matter/Antifa-demonstrasjoner. Sullivan skal ha gjort hærverk på en rekke biler og truet en kvinne med vold.

Sullivan ble intervjuet for et par dager siden av TV 2. Sullivan fortalte TV 2 at han var «nøytral» i forbindelse med stormingen av Kongressen, og at han var der «kun for å filme».

Den 26 år gamle BLM-aktivisten fortalte også TV 2s journalist at han er motstander av Donald Trump.

Men samme dag som Kongressen ble stormet, la han ut et bilde på sosiale medier med Trump-caps, og skrev at han drev med «kontraetterretning».

Here is anarchist John Sullivan bragging about wearing a MAGA hat to infiltrate Trump supporters pic.twitter.com/2g14Je6tmQ — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) January 14, 2021

Stille fra media

Sullivan er grunnleggeren av «Insurgence USA», en ekstrem gruppe tilhørende ytre venstre, og som er definert som en organisert opposisjon som jobber for å styrte eksisterende autoritet.

En samlet norsk presse og enkelte politikere har angrepet Resett den siste uken for å ha gjengitt amerikanske medier som har referert til politikilder som har påpekt at enkelte venstreradikale var med på stormingen av Kongressen. Det er viktig å understreke at det dreide seg om enkelte aktivister og infiltratører blant det som i all hovedsak var Trump-supportere.

Foreløpig har ingen av de samme mediene skrevet om arrestasjonen av BLM-aktivisten John Sullivan, som nå er siktet av FBI i forbindelse med stormingen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474