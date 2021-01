annonse

Byråden understreker at det fremdeles er billigere å kjøre elbil.

Til nå har elbiler knapt betalt bompenger. Dette er det nå slutt på. Det får elbilforeningen til å protestere.

– Oslo har som ambisjon at det ikke skal rulle en eneste fossilbil på veien i 2030. Da advarer vi mot ensidige økninger i takstene for elbiler, og å gjøre for store hopp i betalingen. Det er bakvendt miljøpolitikk, sier Unni Berge i Norsk elbilforening til Nettavisen.

For mens bompengene for elbiler opp mot dobles på enkelte tidspunkt, justeres takstene for fossilbiler bare etter konsumprisindeksen, som betyr en økning på om lag én krone per passering.

Miljøbyråd Lan Marie Berg mener det er riktig å øke bomavgiften for elbiler.

– Alle som har råd til å kjøre bil må bidra i spleiselaget over bomringen som betaler for tryggere sykkelveier, og bedre og billigere kollektivtransport i Oslo, sier hun, og legger til:

– Oslo har et mål om å redusere biltrafikken med en tredjedel om ni år, og også elbiler lager svevestøv, skaper køer og tar opp plass i byen, sier Berg til Nettavisen.

Hun sier også at bomavgiftene skal økes enda mer.

– Byrådet vil at bomtakstene skal videre opp for å kutte klimagassutslipp raskere og gjøre Oslo-lufta reinere. Byrådet har foreslått høyere bomtakster som ville gjort det enda mer attraktivt for elbilister, sier hun, og fremhever fordele med elbil:

– I Oslo lønner det seg fortsatt soleklart å velge elbil. Elbiler betaler under halv takst av fossilbil.

